Onde assistir ao vivo a Botafogo-SP x Náutico, pela Série B?

Equipes lutam contra o Z-4 em duelo neste domingo (13), às 18h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que estão na parte de baixo da tabela, -SP e se enfrentam neste domingo (13), às 18h15 (de Brasília), no estádio , pela 28ª rodada da do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x Náutico DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, HORÁRIO 18h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Reprodução Instagram

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória, tanto o Botafogo-SP quanto o Náutico querem aproveitar a oportunidade para engatarem o segundo triunfo consecutivo e embalarem na luta contra o rebaixamento.

Para o duelo, o clube paulista perdeu seu artilheiro, Wellington Tanque, cujo contrato terminou neste último dia 10. Rafinha também é dúvida, após ser substituído ainda no primeiro tempo diante da .

Já o Náutico perdeu Kieza, suspenso pelo terceiro amarelo, bem como Rhaldney, que saiu lesionado da vitória diante do de . O volante, porém, pode retornar a tempo de jogar contra o time do interior paulista.

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley; Val, Róbson, W. Maia e Guilherme Romão; Raniele, Jonata, Matheus Anjos e Wesley; Ronald e Judivan (Rafinha).

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Kevyn; Rhaldney (Matheus Trindade), Djavan e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Paiva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 0 Botafogo-SP Série B 5 de dezembro de 2020 Botafogo-SP 2 x 1 Ponte Preta Série B 8 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Botafogo-SP Série B 16 de dezembro de 2020 16h30 (de Brasília) Oeste x Botafogo-SP Série B 20 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Náutico Série B 6 de dezembro de 2020 Náutico 1 x 0 Série B 10 de dezembro de 2020

Próximas partidas