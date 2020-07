Onde assistir ao vivo a Botafogo-PB x Campinense, pelo Campeonato Paraibano?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Campeonato Paraibano está de volta! -PB e Campinense entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h15 (de Brasília), no Almeidão, pela oitava rodada do Estadual. A partida não terá transmissão ao vivo da TV. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Campinense DATA Quarta-feira, 15 de julho de 2020 LOCAL Estádio Almeidão - João Pessoa, Paraíba HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Stephan Eilert/cearasc.com)

O duelo não terá transmissão ao vivo da TV. Aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real, a partir das 20h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a terceira posição do Grupo A, com 15 pontos, o Botafogo-PB se prepara para o duelo com uma dúvida: o lateral-direito Léo Moura, com dores nas costas, enquanto Lohan ainda se recupera de um estiramento na coxa.

Mais times

"Lohan dificilmente viaja para a . Até o sábado a gente deve ter um posicionamento. Contra Campinense e Sousa ele não joga. Ele nem treinando está. Está com o pessoal da fisioterapia", disse Fábio Farias.

Do outro lado, o Campinense é o líder do Grupo B, com 13 pontos, e retorna ao campeonato com 17 novas contratações. Veja abaixo a lista dos jogadores.

Goleiros: Rodrigo Dias, Wellington Lima

Laterais-direitos: Alex Travassos

Zagueiros: Breno, Rômulo

Laterais-esquerdos: Vinicius Araújo

Volantes: Caio Breno, Elielton

Meias: Alaor, Pedro Cobel, Wagner Querino, Juliano, Léo Cine

Atacantes: Thauan, Reinaldo Alagoano, Pedro Maycon, Cleison

Provável escalação do Botafogo-PB: a atualizar.

Provável escalação do Campinense: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 4 x 1 Nacional de Patos Campeonato Paraibano 15 de março de 2020 Botafogo-PB 1 x 1 Sousa Campeonato Paraibano 18 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x 22 de julho 20h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport-PB 0 x 6 Campinense Campeonato Paraibano 1 de março de 2020 Campinense 2 x 1 Perilima Campeonato Paraibano 7 de março de 2020

Próximas partidas