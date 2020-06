Onde assistir ao vivo a Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (16), pela 32ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando uma vaga na 2020/21, o encara o na tarde desta terça-feira (16), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg DATA Terça-feira, 16 de junho de 2020 LOCAL Borussia-Park - Mönchengladbach, ALE HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas três partidas restantes, o Mönchengladbach aparece na quarta posição com 56 pontos, enquanto os estão em sexto lugar com dez pontos a menos.

Os anfitriões poderão contar com o retorno do artilheiro Alassane Pléa, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto Marcus Thuram e Nico Elvedi se lesionaram na derrota contra o .

Pelo lado do Wolfsburg, Jérôme Roussillon é dúvida com um problema na panturrilha, enquanto Renato Steffen retorna de suspensão.

Provável escalação do Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Neuhaus, Kramer; Stindl, Hofmann, Herrmann; Pléa.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Arnold, Gerhardt, Sclager; Brekalo, Weghorst.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Wolfsburg Bundesliga 7 de junho de 2020 Wolfsburg 2 x 2 Bundesliga 13 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 04 x Wolfsburg Bundesliga 20 de junho de 2020 10h30 (de Brasília) Wolfsburg x Bayern de Munique Bundesliga 27 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Freiburg 1 x 0 Monchengladbach Bundesliga 5 de junho de 2020 Bayern de Munique 2 x 1 Monchengladbach Bundesliga 13 de junho de 2020

Próximas partidas