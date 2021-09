Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x Union Berlin, pela Bundesliga?

Duelo acontece neste domingo (19), às 12h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Borussia Dortmund recebe o Union Berlin neste domingo (19), no Signal Iduna Park, pela quinta rodada da Bundesliga. A partida, que acontece às 12h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do One Football, streaming na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Union Berlin DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund tenta se aproximar dos líderes da Bundesliga / Foto: Getty Images

O One Football, streaming na internet, irá transmitir com exclusividade o jogo deste domingo, às 12h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DORTMUND

Em quarto lugar na Bundesliga, com nove pontos, o Borussia Dortmund precisa da vitória para não se distanciar do líder Bayer de Monique, invicto na competição até o momento. Para o duelo deste domingo, o técnico Marco Rose terá nove desfalques, todos machucados, entre eles Brandt, Zagadou, Coulibaly, Emre Can. Mas para a alegria dos torcedores, Haaland está confirmado entre os titulares.

Provável escalação do Borussia Dortmund : Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud e Reus; Malen e Haaland.

Guess who's back home Sunday? 🏠 pic.twitter.com/KPyWX7h3nt — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 17, 2021

UNION BERLIN

Com um jogo a menos do que o Dortmund, o Union Berlin ocupa a oitava colocação na tabela, com seis pontos somados. Dono da terceira melhor defesa da competição, o time do técnico Urs Fischer terá um bom teste pela frente, para segurar Haaland e cia. no Signal Iduna Park.

Provável escalação do Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl e Trimmel; Haraguchi, Khedira, Gießelmann e Öztunali; Kruse e Awoniyi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Leverkusen 3 x 4 Dortmund Bundesliga 11 de setembro de 2021 Besiktas 1 x 2 Dortmund Champions League 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mönchengladbach x Dortmund Bundesliga 25 de setembro de 2021 13h30 (de Brasília) Dortmund x Sporting Champions League 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlin 0 x 0 Augsburg Bundesliga 11 de setembro de 2021 Slavia Praha 3 x 1 Union Berlin Conference League 16 de agosto de 2021

Próximas partidas