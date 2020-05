Onde assistir ao vivo à Borussia Dortmund x Schalke 04, pelo Campeonato Alemão?

Clássico alemão marca o retorno do futebol na Europa neste sábado (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a paralisação devido à pandemia do coronavírus, o futebol está de volta. A retomada começará na , com o clássico entre e 04 na manhã deste sábado (16), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Schalke 04 DATA Sábado, 16 de maio de 2020 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 10h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Signal Iduna Park não terá a presença dos torcedores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS



Foto: Getty Images

Disputando a liderança do Campenato Alemão, o Borussia Dortmund está a quatro pontos a menos do que o líder de Munique, e entra em campo neste sábado (16) com diversos desfalques.

Axel Witsel e Emre Can, com dores musculares, estão fora, assim como Marco Reus e Dan-Axel Zagadou.

Por outro lado, o Schalke 04 aparece na sexta posição, com 37 pontos, poderá contar com Daniel Caligiuri, que se recuperou de um problema no joelho.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Balerdi; Morey, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard.

Provável escalação do Schalke 04: Nubel; Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka; McKennie, Schopf, Serdar; Raman, Harit, Gregoritsch.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Monchengladbach 1 x 2 Borussia Dortmund 7 de março de 2020 2 x 0 Borussia Dortmund Liga dos Campeões 11 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Borussia Dortmund Bundesliga 22 de maio de 2020 a definir Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 25 de maio de 2020 a definir

SCHALKE 04

JOGO CAMPEONATO DATA Schalke 04 0 x 1 Bayern de Munique 3 de março de 2020 Schalke 04 1 x 1 Bundesliga 7 de março de 2020

Próximas partidas