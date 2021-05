Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x RB Leipzig, pela Bundesliga?

Se preparando para a final da Copa da Alemanha, Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (8), às 10h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O OneFootball App irá transmitir o jogo deste sábado, às 10h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

Quinto colocado da Bundesliga, o Borussia Dortmund vem de uma sequência de quatro vitória seguidas, buscando uma vaga para a Liga dos Campeões - o time de Edin Terzic está um ponto atrás da zona de classificação e, assim, vai ficando com uma vaga na Liga Europa.

Para o duelo, além de Bellingham, suspenso, não estão disponíveis Morey, Moukoko, Schmelzer, Witsel e Zagadou, todos lesionados, enquanto Reyna, com um probema na panturrilha, é dúvida.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Dahoud; Sancho, Reus , Reyna; Haaland.

Vice-líder da Bundesliga, o RB Leipzig é o único time que ainda pode tirar o título do Bayern de Munique, que depende apenas de uma vitória para levantar a taça pela nona vez consecutiva. Se despedindo de Julian Nagelsmann, que vai deixar o comando do time ao final da temporada, o Leipzig já tem sua vaga na Champions League 2021/22 garantida.

A única ausência certa é a de Samardzic, que está com o joelho lesioando, enquanto Adams, Nkunku e Szoboszlai são dúvidas.

