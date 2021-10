Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x Mainz, pela Bundesliga?

Equipes duelam neste sábado (16), às 10h30 (de Brasília), pela 8ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Borussia Dortmund recebe o Mainz neste sábado (16), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 8ª rodada da Bundesliga. O jogo terá transmissão ao vivo do aplicativo do OneFootball, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Mainz DATA Sábado, 16 de outubro de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

O aplicativo do OneFootball transmite com exclusividade o jogo deste sábado (16). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Borussia Dortmund, atual segundo colocado, quer conquistar mais uma vitória pela Bundesliga. Com 16 pontos, a equipe está empatada com o Bayern de Munique na tabela.

Para o duelo, o técnico Marco Rose deve ter uma lista grande de desfalques. Além de Mahmoud Dahoud machucado, a equipe não vai contar Moukoko, Zagadou, Schmelzer e Morey, enquanto Erling Haaland, Akanji, Meunier e Reyna são dúvidas

Do outro lado, o Mainz, que está na 9ª colocação, quer surpreender o Dortmund em casa. Para esta partida, o time não deve ter Szalai machucado, além de Dominik Kohr, que foi expulso no último jogo.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Brandt, Reus e Wolf; Malen (Haaland).

Provável escalação do Mainz: Zentner; Widmer, Bell, St. Juste; Brosinski, Barreiro, Tauer, Lucoqui; Burkardt, Ingvartsen; Onisiwo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 1 Augsburg Bundesliga 2 de outubro de 2021 Borussia Dortmund 0 x 3 Paderborn Amistoso 7 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Borussia Dortmund Champions League 19 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Bielefeld x Borussia Dortmund Bundesliga 23 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília)

MAINZ

JOGO CAMPEONATO DATA Mainz 1 x 2 Union Berlin Bundesliga 3 de outubro de 2021 Mainz 1 x 1 Kaiserslautern Amistoso 9 de outubro de 2021

Próximas partidas