Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x Hertha, pela Bundesliga?

Equipes entram em campo neste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), pela 25ª do Campeonato Alemão; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Borussia Dortmund, da máquina de gols Erling Haaland, recebe neste sábado (13) o Hertha Berlin, no Signal Iduna Park, pela 25ª rodada da Bundesliga. A partida, que acontece às 14h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no One Football App, na internet. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Hertha DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dortmund precisa da vitória para colar no G-4 da Bundesliga / Foto: Getty Images

O One Football App, serviço de streaming na internet, irá exibir o duelo do Borussia deste sábado (13). Na Goal, o torcedor também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

Buscando se redimir da goleada sofrida diante do Bayern de Munique e colar no G-4 da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Hertha Berlin no Signal Iduna Park. Mais uma vez, a grande arma dos donos da casa será o centroavante Erling Haaland, que vem de mais um doblete diante do Sevilla, pela Liga dos Campeões.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels e Guerreiro; Delaney, Bellingham e Dahoud; Reus, Hazard e Haaland.

HERTHA

Já o time de Berlim, com apenas 21 pontos somados em 24 partidas, precisa de um bom resultado fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas para isso terá que melhorar seu desempenho defensivo, que lhe rende a terceira pior defesa do Campeonao Alemão até o momento.

Provável escalação do Hertha : Jarstein; Dardai, Stark e Klunter; Tousart, Zeefuik, Mittelstadt, Darida e Ascacibar; Cordoba e Piatek.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 6 de março de 2021 Borussia Dortmund 2 x 2 Sevilla Liga dos Campeões 9 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colônia x Borussia Dortmund Bundesliga 20 de março de 2021 11h30 (de Brasíia) Borussia Dortmund x Eintracht Bundesliga 3 de abril de 2021 11h30 (de Brasília)

HERTHA

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 0 x 0 Hertha Bundesliga 27 de fevereiro de 2021 Hertha 2 x 1 Augsburg Bundesliga 6 de março de 2021

Próximas partidas