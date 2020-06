Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x Hertha Berlin, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo neste sábado (6), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Hertha Berlin se enfrentam neste sábado (6), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 30ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Hertha Berlin DATA Sábado, 6 de maio de 2020 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo de Munique, o Borussia Dortmund se recuperou, e goleou o lanterna Paderborn por 6 a 1, e agora precisa de mais uma vitória para se manter na briga pelo título da Bundesliga.

Para o duelo em casa, Erling Haaland, com uma pequena, segue como dúvida, enquanto Mats Hummels cumprirá suspensão automática. Axel Witsel pode aparecer no meio-campo, com Emre Can cobrindo defesa.

Por outro lado, o Hertha Berlin, aparece em nono lugar com 38 pontos, e chega embalado com a invencibilidade desde a retomada do Campeonato Alemão.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Hummels, Akanji e Piszczek; Hakimi, Emre Can, Delaney (Witsel) e Guerreiro; Hazard (Haaland), Sancho e Brandt.

Provável escalação do Hertha Berlin: Jarstein; Pekarík, Boyata, Torunarigha e Mittelstadt; Grujic, Skjelbred, Darida, Lukebakio e Dilrosun; Ibisevic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 0 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 26 de maio de 2020 Paderborn 1 x 6 Borussia Dortmund Bundesliga 31 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dusseldorf x Bayern de Munique Bundesliga 13 de junho de 2020 10h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x 05 Bundesliga 17 de junho de 2020 14h30 (de Brasília)

HERTHA BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Hertha Berlin Bundesliga 27 de maio de 2020 Hertha Berlin 2 x 0 Bundesliga 30 de maio de 2020

Próximas partidas