A um ponto do líder Bayern, o Borussia Dortmund enfrenta o Colônia neste sábado (30), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em jogo válido pela Bundesliga, querendo a liderança. O jogo tem transmissão ao vivo pelo aplicativo do One Football. Pela Goal , você pode acompanhar o duelo ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Borussia Dortmund x Colônia DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, Alemanha HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

O One Football, por streaming, transmite o duelo deste sábado (30). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Na cola do Bayern de Munique, na vice-liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund quer seguir vencendo para não ver o rival se distanciar - ou para ultrapassá-lo ainda nesta rodada.

O treinador Marco Rose, porém, terá inúmeros problemas para escalar o time titular: são quase dez jogadores fora por lesão.

O principal é Erling Haaland. O grande artilheiro do Borussia está fora de combate até o final de 2021, com uma lesão na coxa. Morey, Raphael Guerreiro, Schulz, Reyna e Zagabou também não devem estar à disposição. Dahoud, Schmelzer e Moukoko são dúvida, enquanto Emre Can, Malen e Meunier estão recuperados.

Ao mesmo tempo, Colônia, na oitava colocação, segue no meio de tabela, mas vê uma vaga para a Liga Europa se apresentar como possibilidade concreta. Assim, não pode perder mais tantos pontos: o time conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Skhiri e Horn serão desfalque. Já Czichos e Kainz são dúvida, enquanto Hubers e Thielmann poderão ir para o jogo.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Akanji e Meunier; Witsel e Bellingham; Hazard, Brandt e Reus; Malen.

Provável escalação do Colônia: Horn; Ehizibue, Meré, Czichos e Schmitz; Uth, Ozcan, Ljubicic e Hector; Andersson e Modeste.

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia Bielefeld 1 x 3 Borussia Dortmund Campeonato Alemão 23 de outubro de 2021 Borussia Dortmund 2 x 0 FC Ingolstadt Copa da Alemanha 26 de outubro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Ajax Liga dos Campeões da Uefa 3 de novembro de 2021 17h (de Brasília) RB Leipzig x Borussia Dortmund Campeonato Alemão 6 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

COLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 2 x 2 Bayer Leverkusen Campeonato Alemão 24 de outubro de 2021 Stuttgart 0 x 2 Colônia Copa da Alemanha 27 de outubro de 2021

