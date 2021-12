Borussia Dortmund e Bayern de Munique disputam a liderança da Bundesliga neste sábado (4), no Westfalensatadion, às 14h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do alemão. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, e do OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Bayern de Munique DATA Sábado, 4 de dezembro de 2021 LOCAL Westfalensatadion, Dortmund - ALE HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pela Band, na tv aberta, e pelo OneFootball, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Borussia Dortmund terá o apoio de sua apaixonada torcida para vencer o clássico deste sábado e assumir a ponta da tabela.

O time Aurinegro, no entanto, tem dúvidas quanto às condições físicas do artilheiro Haaland, além de Jude Bellingham. Por outro lado, Raphael Guerreiro retorna ao time, enquanto Giovanni Reyna é desfalque certo.

Já o Bayern de Munique vai a campo defendendo a liderança do alemão.

Os bávaros têm problemas para o clássico deste sábado: Kimmich, Sabitzer, Choupo-Moting e Bouna Sarr não estão disponíveis, enquanto Ulreich e Nianzou seguem como dúvidas.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Borussia Dortmund: Ter Stegen; Garcia, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Nico; Dembele, Memphis, Gavi.

Provável escalação do Bayern de Munique: Silva; Bellerin, Pezzella, Ruiz, Moreno; Rodriguez, Guardado; Canales, Rodri, Juanmi; Willian Jose.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 1 x 3 Borussia Bundesliga 27 de novembro de 2021 Sporting 3 x 1 BOrussia Champions League 24 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia x Besiktas Champions League 7 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Bochum x Borussia Bundesliga 11 de dezembro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern 1 x 0 Arminia Bundesliga 27 de novembro de 2021 Dínamo 1 x 2 Bayern Champions League 23 de novembro de 2021

Próximas partidas