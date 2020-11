Onde assistir ao vivo a Borussia Dortmund x Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão?

Primeiro Der Klassiker da atual temporada da Bundesliga acontece já neste sábado, 7 de novembro, às 14h30 (de Brasília)

Um dos maiores clássicos da volta a ser disputado neste sábado, 7 de novembro. e de Munique querem não apenas o gostinho de vencer o rival, mas querem também se isolar na liderança da . Ambos os times têm 15 pontos após seis jogos disputados, com pequena vantagem para o Bayern no número de gols pró e saldo de gols. Der Klassiker terá transmissão ao vivo no OneFootball App, pela internet, e aqui na Goal, você poderá acompanhar o tempo real da partida.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Bayern de Munique DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, Alemanha HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do OneFootball App. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

Quatro vitórias consecutivas. Este é retrospecto do Borussia Dortmund nas última rodadas da Bundesliga. Schmelzer e Zagadou são desfalques, com problemas no joelho. De resto, todos os jogadores estão disponíveis e o time aurinegro vem embalado pela boa vitória na Liga dos Campeões por 3 a 0 contra o .

Provável escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.

BAYERN DE MUNIQUE

Assim como o rival, o Bayern também vêm de quatro vitórias nos últimos quatro duelos do Campeonato Alemão. Na Liga dos Campeões, mais um atropelo para manter o 100% na competição: 6 a 2, fora de casa, no . Hansi Flick não poderá contar com Davies e Nianzou, enquanto que Süle ainda é dúvida.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 0 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 31 de outubro de 2020 Club Brugge 0 x 3 Borussia Dortmund Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hertha Berlin x Borussia Dortmund Bundesliga 21 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Club Brugge Liga dos Campeões 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 1 x 2 Bayern de Munique Bundesliga 31 de outubro de 2020 RB Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020

Próximas partidas