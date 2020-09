Onde assistir ao vivo a Bolívar x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Verdão entra em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Bolívia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto na , o enfrenta Bolívar na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na , pela terceira rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (exceto para Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa e Foz do Iguaçu), na TV aberta, além do canal Fox Sports, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bolívar x Palmeiras DATA Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 LOCAL Hernando Siles - Bolívia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (exceto para Porto Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa e Foz do Iguaçu), na TV aberta, com narração de Téo José e os comentários de Mauro Beting e Ricardo Rocha, além da Fox Sports, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta suas atenções para a retomada da Copa Libertadores após seis meses de paralisação.

Na altitude de La Paz, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá ter o retorno do atacante Luiz Adriano, recuperado de uma mialgia na coxa esquerda.

Por outro lado, Felipe Melo, que não atua desde 8 de agosto, será poupado após ficar no banco de reservas contra o Leão.

"A adaptação é difícil. Hoje (segunda-feira) eu e meus companheiros já começamos a entender a altitude e seus efeitos. A comissão decidiu vir dois dias antes para nos aclimatarmos melhor e isso vai ajudar bastante. Temos de estar focados e concentrados para o jogo, que é o mais importante. Precisamos jogar de maneira inteligente. Joguei com a altitude pela seleção paraguaia e precisamos marcar o adversário de perto e ficar ligado o tempo todo", analisou o zagueiro Gustavo Gómez.

Já o Bolívar é o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos, enquanto o é líder invicto do grupo, com seis pontos em dois jogos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Wesley e Luiz Adriano.

Provável escalação do Bolívar: Javier Rojas; Ribera, Paredes, Roberto Domínguez e Roberto Fernández; Azogue, Cristhian Machado, Saavedra e Vecchio; Castellón e Ábrego.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Na liderança do Grupo G, o registra seis pontos e possui 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar x Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR x Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras x Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras x Tigre - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO BOLÍVAR NA LIBERTADORES

Guaraní-PAR 2 x -0 Bolívar - 4 de março de 2020

Bolívar 2 x 0 Tigre - 10 de março de 2020

Bolívar x Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Tigre x Bolívar - 22 de setembro de 2020

Palmeiras x Bolívar - 30 de setembro de 2020

Bolívar x - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 186 jogos, a equipe acumula 62 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 184 gols marcados e 113 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Palmeiras 2 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Guaraní x Palmeiras Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BOLÍVAR

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívar 2 x 0 Tigre Copa Libertadores 10 de março de 2020 Bolívar 1 x 1 14 de março de 2020

Próximas partidas