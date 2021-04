Onde assistir ao vivo a Boca Juniors x Santos, pela Copa Libertadores?

Na La Bombonera, equipes entram em campo nesta terça (27), pela segunda rodada do grupo C; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na La Bombonera, Boca Juniors e Santos se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em jogaço válido pela segunda rodada do grupo C da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Santos DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 21h30. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória fora de casa na Copa Libertadores, agora o Boca Juniors quer também somar pontos em seus domínios. Para o duelo desta terça-feira, os xeneizes não terão Luiz Vázquez, Edwin Cardona, Marcos Rojo, Zambrano e Campuzado (positivo para covid-19). Por outro lado, Capaldo, Maroni e Obando estão de volta. Já o goleiro Andrada é dúvida.

✅ Todo listo para el partido de mañana frente a Santos por la segunda fecha de la #CopaLibertadores en La Bombonera. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/RCFizR3dNn — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 26, 2021

Do outro lado, o Santos chega pressionado para o confronto depois de perder em casa na primeira rodada. O time será comandado por Marcelo Fernandes, após o pedido de demissão de Ariel Holan. O Peixe deve ir à campo com o que tiver de melhor disponível e com Kaio Jorge e Ângelo querendo um espaço entre os titulares.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra e Sebastián Villa; Carlos Tevez e Franco Soldano.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Balieiro e Pirani (Kaio Jorge); Marinho, Braga (Ângelo) e Marcos Leonardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 Corinthians Paulista 25 de abril de 2021 Novorizontino 1 x 0 Santos Paulista 23 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Santos Paulista 1 de maio de 2021 A definir Santos x The Strongest Copa Libertadores 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Huracán 0 x 2 Boca Juniors Campeonato Argentino 24 de abril de 2021 The Strongest 0 x 1 Boca Juniors Copa Libertadores 21 de abril de 2021

Próximas partidas