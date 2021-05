Onde assistir ao vivo a Boca Juniors x River Plate, pelas quartas de final da Superliga?

Os rivais fazem o clássico neste domingo (16), às 17h30, valendo vaga na semifinal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Boca Juniors e River Plate vão disputar o clássico argentino neste domingo (16), às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Superliga. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x River Plate DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O River vai disputar o clássico fora de casa / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 17h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

Segundo colocado do Grupo B, o Boca não fez uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Argentino. Foram seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 jogos disputados pelo time xeneize, que decide a vaga na semi em casa.

🔋 El plantel arrancó a pleno la preparación en el predio de Ezeiza de cara al superclásico del fin de semana en La Bombonera.



🔵🟡🔵#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/WhDH0nnDCv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 13, 2021

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Lisandro Lopez, Isquierdoz, Mas; Varela, Almandra, Madina; Soldana, Tevez e Villa.

RIVER PLATE

Com o mesmo desempenho que o rival, o River se classificou como terceiro colocado do Grupo A. As campanhas só se diferenciam pelo número de gols - o River fez mais e sofreu menos do que o Boca.

Provável escalação do River Plate: Armani; Diaz, Rojas, Martinez; Maidana, Palavecino, De La Cruz, Angileri; Alvarez, Suarez; Santos Borré.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Boca Juniors Libertadores 11 de maio de 2021 Patronato 1 x Boca Juniors Copa da Superliga 08 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Barcelona-EQU Libertadores 20 de maio de 2021 21h (de Brasília) Boca Juniors x The Strongest Libertadores 26 de maio de 2021 21h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Junior Barranquila 1 x 1 River Plate Libertadores 12 de maio de 2021 River Plate 4 x 1 Aldosivi Superliga Argentina 09 de maio de 2021

Próximas partidas