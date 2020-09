Onde assistir ao vivo a Bétis x Real Madrid, pela La Liga?

O , após tropeçar diante da , tem outra parada dura neste começo de Campeonato Espanhol: o sempre tradicional . A partida acontece neste sábado (26), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da 2020/21. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real .



Atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ainda não venceu na competição após tropeçar em sua estreia diante da Real Sociedad.

Sem contar com muitos reforços, os merengues apostam na evolução de jovens como Rodrygo, Vinícius Jr., Militão e Valverde, bem como na afirmação de Eden Hazard, com uma temporada de estreia decepcionante .

