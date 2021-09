Onde assistir ao vivo a Besiktas x Borussia Dortmund, pela Champions League?

A estreia da fase de grupos será nesta quarta (15), às 13h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Champions League comeá nesta quarta-feira (15), às 13h45 (de Brasília), para Besiktas e Borussia Dortmund, que se enfrentam pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, em TV fechada, e do HBO Max, em streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Besiktas x Borussia Dortmund DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL Vodafone Park - Istanbul, TUR HORÁRIO 13h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)

Quarto árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

VAR:Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistentes VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



O Besiktas estreia na Champions jogando em casa / Foto: Depo Photos

A TNT, na TV fechada, e o HBO Max, em streaming, são os canais que vão passar o jogo desta quarta, às 13h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BESIKTAS

O Besiktas é líder invicto da Süper Lig da Turquia, vindo de uma boa sequência de resultados, e apostando nisso para a estreia na Champions League.

Hasic, Ljajic e Yalcin são baixas certas para o jogo, enquanto Meras, Alex Teixeira e Üner aparecem como dúvidas.

Provável escalação do Besiktas: Destanoglu; Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala; Souza; Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Nkoudou; Batshuayi.

BORUSSIA DORTMUND

O Dortmund, no entanto, também vem bem em sua liga nacional. O time é terceiro colocado na Bundesliga, tendo vencido o último - e emocionante - jogo por 4 a 3 contra o Bayer Leverkusen.

Os desfalques dos alemães para o jogo são Can, Coulibaly, Morey, Reyna, Schmelzer, Tigges e Zgadou, e como dúvidas estão Hazrd e Schulz.

Champions League Mode 🔛 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 13, 2021

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus; Haaland e Malen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BESIKTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Besiktas 3 x 0 Yeni Malatyaspor Süper Lig 11 de setembro de 2021 Besiktas 4 x 0 Ümraniye Süper Lig 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Antalyaspor x Besiktas Süper Lig 18 de setembro de 2021 13h (de Brasília) Besiktas x Adana Demirspor Süper Lig 21 de setembro de 2021 14h (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Bayer Leverkusen 3 x 4 Borussia Dortmund Bundesliga 11 de setembro de 2021 Borussia Dortmund 3 x 2 Hoffenheim Bundesliga 27 de agosto de 2021

Próximas partidas