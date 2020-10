Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Hertha Berlin, pelo Campeonato Alemão?

Time bávaro enfrenta a equipe da capital alemã após o título da Supercopa; confira tudo sobre o jogo deste domingo, 4 de outubro

Atual octacampeão da , o tem mais um duelo na temporada 2020/21. Desta vez, o time bávaro recebe o Hertha Berlin em sua arena neste domingo, 4 de outubro, às 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bayern de Munique x Hertha Berlin DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quatro jogos na temporada 2020/21, três vitórias. O Bayern começou mais uma campanha de forma arrasadora e com dois títulos: a Supercopa da Uefa, contra o Sevilla, e a Supercopa da Alemanha, no clássico contra o Borussia Dortmund.

Na Bundesliga, no entanto, o time oscilou. Depois da goleada impiedosa de 8 a 0 contra o Schalke 04, o time foi surpreendido pelo e perdeu por 4 a 1. Tentando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Alemão, Hansi Flick deve escalar força máxima no duelo deste domingo, com exceção de Leroy Sané.

O Hertha começou na Bundesliga da mesma forma que o Bayern: uma vitória e uma derrota. Para tentar desafiar o time bávaro, no entanto, o time da capital alemã terá que superar as ausências de alguns jogadores. Mathew Leckie, atacante, Arne Maier, meio campista, e Javairo Dilrosun, ponta, estão todos lesionados.

As grandes esperanças do time de Berlim estão nos pés dos atacantes Krzysztof Piatek e Matheus Cunha, recém-convocado para a seleção brasileira.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Alaba e Davies; Martinez, Tolisso e Kimmich; Müller, Lewandowski e Gnabry.

Provável escalação do Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Boyata, Torunarigha e Mittelstadt; Stark, Darida e Tousart; Lukebakio, Piatek e Matheus Cunha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffenheim 4 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 27 de setembro de 2020 Bayern de Munique 3 x 2 Supercopa da 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Duren x Bayern de Munique 15 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Arminia x Bayern Bundesliga 17 de outubro de 2020 13h30 (de Brasília)

HERTHA BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Hertha Berlin Bundesliga 19 de setembro de 2020 Hertha Berlin 1 x 3 Eintracht Bundesliga 25 de setembro de 2020

Próximas partidas