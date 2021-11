Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Freiburg, pela Bundesliga?

O Bayern de Munique recebe o Freiburg neste sábado (6), às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo terá transmissão ao vivo do OneFootball, através do aplicativo. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Freiburg DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Bayern de Munique recebe o Freiburg pela Bundesliga Foto: Getty Images

O OneFootball, através de seu aplicativo, transmite com exclusividade o jogo deste sábado (6). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bayern de Munique, que vem embalado após aplicar duas goleadas no Benfica na Liga dos Campeões, quer manter a liderança do Campeonato Alemão. Para este jogo, a equipe não terá mudanças em relação ao jogo passado.

Além disso, o time só terá dois desfalques: Eric Choupo-Moting e Sven Ulreich, machucados, estão fora.

Do outro lado, o Freiburg, que está na terceira posição com 22 pontos, quer arrancar pontos do Bayern de Munique, justamente o líder do campeonato. Com uma vitória, a equipe encostaria no Bayern e passaria o Borussia Dortmund.

Para este jogo, a equipe terá apenas três desfalques: Roland Sallai, Nils Petersen e Jonathan Schmid, machucados, estão cortados do duelo.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Kouassi, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Sané e Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Freiburg: Flekken; Kubler, Lienhart, Schlotterbeck, Gunter; Eggestein, Hofler; Jeong, Grifo, Schade e Holer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Union Berlim 2 x 5 Bayern de Munique Bundesliga 30 de outubro de 2021 Bayern de Munique 5 x 2 Benfica Liga dos Campeões 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Augsburg x Bayern de Munique Bundesliga 19 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília) Dínamo de Kiev x Bayern de Munique Liga dos Campeões 23 de novembro de 2021 14h45 (de Brasília)

FREIBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Osnabruck 2 (2) x (3) 2 Freiburg Copa da Alemanha 26 de outubro de 2021 Freiburg 3 x 1 Greuther Furth Bundesliga 30 de outubro de 2021

Próximas partidas