Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Borussia Dortmund, pela Bundesliga?

Bayern de Munique e Borussia Dortmund fazem um clássico alem!ao nesta sábado (6), às 14h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFotball, pelo aplicativo . Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pela aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

O Bayern é o líder da Bundesliga e segue na busca por mais um título. A vitória, dependendo de outros resultados, pode deixar os atuais campeões com cinco pontos de vantagem em relação ao vice, RB Leipzig.

Gnabry e Muller devem voltar ao time titular, nas vagas de Musila e Choupo-Moting, enquanto Pavard volta ao banco de reservas após a Covid-19.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski.

O Dortmund ocupa apenas a quinta colocação na tabela da Bundesliga, fora da zona de classificação para a próxima temporada da Liga dos Campeões.

Para o jogo, Manuel Akanji, Axel Witsel e Marcel Schmelzer estão de fora, sem que sequer tenham viajado. Jadon sancho e Raphael Guerreiro, que sentiram no último jogo, são dúvidas.

🎙 Edin Terzic:



“Both left the pitch injured, but we'll have to wait and see. It could be tight for both of them, but we're not giving up hope that they will fly to Munich with us tomorrow." pic.twitter.com/Oq19OTiMMP