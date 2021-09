Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Bochum, pela Bundesliga?

Os times se enfrentam neste sábado (18), às 10h30 (de Brasília), pela quinta rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Bayern de Munique e Bochum se enfrentam neste sábado (18), às 10h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Bochum DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

O OneFootball, na internet, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 10h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

O Bayern de Munique, usando seu uniforme especial do Oktoberfest, vai para o jogo em busca da liderança da Bundesliga. Com 10 pontos - três vitórias e um empate -, o time comandado por Julian Nagelsmann é o segundo colocado, dois pontos atrás do Wolfsburg, líder com 100% de aproveitamento.

Para o duelo, o Bayern não terá Kingsley Coman, que passou por uma cirurgia cardíaca, e Tolisso, com um problema na panturrilha.

🎙 @J__Nagelsmann: "Não estamos onde queríamos na Bundesliga (liderança). Você precisa se esforçar ao máximo, não importa contra quem está lutando. Não vamos subestimar ninguém. Mesmo que o Bochum não tenha tantos pontos ainda, eles estão indo bem."#FCBBOC #MiaSanMia pic.twitter.com/2d9cdy7yYc — FC Bayern Brasil (@fcbayernbr) September 17, 2021

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sabitzer, Müller, Musiala; Lewandowski.

BOCHUM

Já o Bochum, com apenas três pontos, todos conquistados em um jogo - a única vitória da equipe até agora -, é o 14º colocado

Lesionados, Asano (virilha), Gamboa (cotovelo), Zoller (joelho) são os desfalques do time de Thomas Reis para enfrentar os atuai campeões alemães.

Provável escalação do Bochum: Riemann; Stafylidis, Lampropoulos, Bella Kotchap, Soares; Losilla, Tesche, Löwen; Antwi-Adjei, Polter, Holtmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique Liga dos Campeões 14 de setembro de 2021 RB Leipzig 1 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Greuther x Bayern de Munique Bundesliga 24 de setembro de 2021 15h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Dínamo Kiev Liga dos Campeões 29 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

BOCHUM

JOGO CAMPEONATO DATA Bochum 1 x 3 Hertha Berlin Bundesliga 12 de setembro de 2021 Colônia 2 x 1 Bochum Bundesliga 18 de agosto de 2021

