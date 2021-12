Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Barcelona, pela Champions League?

Bayern de Munique e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, na Allianz Arena, às 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo E da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Barcelona DATA Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 LOCAL Allianz Arena, Munique - ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do grupo e já confirmado na próxima fase da Champions League, o Bayern de Munique deve ir a campo nesta quarta-feira com uma equipe mista.

Kimmich, Cuisance e Choupo-Moting testaram positivo para covid-19, enquanto Sarr, Sabitzer e Stanisic estão lesionados, e Lucas Hernandez é dúbida. Por outro lado, Upamecano retorna após cumprir suspensão.

Já o Barcelona precisa de uma vitória diante do forte rival para ficar com a segunda colocação da chave e avançar às oitavas de final.

Ansu Fati, Martin Baritwaite, Aguero, Pedri e Sergi Roberto são desfalques certos. Gavi, que se recupera de um ferimento na cabeça, é dúvida.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Nianzou, Richards; Roca, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Lewandowski.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; Gonzalez, Busquets, De Jong; Dembele, Depay, Coutinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 3 Bayern de Munique Bundesliga 4 de dezembro de 2021 Bayern de Munique 1 x 0 Arminia Bundesliga 27 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Mainz Bundesliga 11 de dezembro de 2021 11h30 (de Brasília) Stuttgart x Bayern de Munique Bundesliga 14 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 1 Betis La Liga 4 de dezembro de 2021 Villarreal 1 x 3 Barcelona La Liga 27 de novembro de 2021

Próximas partidas