Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Arminia Bielefeld, pela Bundesliga?

Líder da Bundesliga e campeão Mundial, o Bayern de Munique volta a disputar o Campeonato Alemão nesta segunda-feira (15), às 16h30 (de Brasília), contra o Arminia Bielefeld. A partida terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Após ser campeão Mundial, o líder da Bundesliga está de volta à Alemanha. Com seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o Bayern vem de uma sequência com cinco vitórias seguidas.

Hansi Flick deve apostar no que tem de melhor, mesmo após a viagem. As exceções são Thomas Müller, que está em isolamento por conta da Covid-19, e Serge Gnabry, com uma distensão na coxa.

