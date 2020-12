Onde assistir ao vivo a Bayer Leverkusen x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Valendo o topo da tabela, os dois gigantes se enfrentam sábado (19), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

E teremos jogão da nesta sádo (19)! O recebe o de Munique em uma briga direta pela liderança do Campeonato Alemão. A partida, que está marcada para às 14h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayer Leverkusen x Bayern de Munique DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL BayArena - Leverkusen, ALE HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Leverkusen tem a vantagem de jogar em casa na briga pela liderança / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYER LEVERKUSEN

A briga é para se manter no topo. Mesmo com uma série de desfalques neste começo de temporada, o Bayer é líder da Bundesliga e não quer perder o posto para o Bayern, que vem logo atrás, apenas com um ponto a menos.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Schick, Diaby

BAYERN DE MUNIQUE

O Bayern se deu muito bem nas premiações do The Beste da Fifa. Além de Lewandowski como melhor jogador do mundo, os alemães ainda tiveram Manuel Neuer como melhor goleiro e dominaram a seleção ideal montada pelo FifPro.

Depois da noite de gala, porém, as atenções voltam para o jogo. Sem Kimmich, Goretzka e Javi Martinez, que devem voltar só depois da pausa de final de ano, e Tanguy Nianzou, lesionado, o Bayern deve ter as voltas de Pavard e Alphonso Davies ao time titular. O jogo é a chance do Bayern voltar à liderança da Bundesliga, que hoje pertecence ao próprio Leverkusen.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Tolisso, Musiala; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYER LEVERKUSEN

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 0 x 4 Bayer Leverkusen Bundesliga 16 de dezembro de 2020 Bayer Leverkusen 4 x 1 Bundesliga 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht x Bayer Leverkusen Bundesliga 2 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) Bayer Leverkusen x Bundesliga 9 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Bundesliga 16 de dezembro de 2020 Union Berlin 1 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas