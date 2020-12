Onde assistir ao vivo a Barcelona x Valencia, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste sábado (19), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho no G-4, o enfrenta o no início da tarde deste sábado (19), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Valencia DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 12h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca mais uma vitória no Espanhol / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 12h15 (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo buscando mais três pontos para entrar no G-4.

Para o duelo, o técnico Ronald Koeman segue sem contar com Ansu Fati, Sergi Roberto, Gerard Pique e Ousmane Dembélé, enquanto Philippe Coutinho deve seguir no banco de reservas.

Já o Valencia enfrenta os catalães com a difícil missão de vencer, uma vez que só triunfou em três oportunidades dos 12 jogos disputados no Espanhol.

Kevin Gameiro e Jasper Cillessen, lesionados, seguem fora, enquanto Toni Lato, com Coronavírus, está afastado.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Braithwaite, Pedri, Griezmann; Messi.

Provável escalação da Valencia: Domenech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Racic, Soler, Guedes; Vallejo, Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 13 de dezembro de 2020 Barcelona 2 x 1 La Liga 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real x Barcelona La Liga 22 de dezembro de 2020 18h (de Brasíia) Barcelona x La Liga 29 de dezembro de 2020 15h15 (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Eibar 0 x 0 Valencia La Liga 7 de dezembro de 2020 Valencia 2 x 2 La Liga 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas