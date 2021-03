Onde assistir ao vivo a Barcelona x Sevilla, pela semifinal da Copa del Rey?

Nesta quarta (03), às 17h (de Brasília), o Barça joga no Camp Nou em busca de uma vaga na final; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Barcelona joga em casa, no Camp Nou, para buscar uma vaga na grande final da Copa del Rey, diante do Sevilla, a maior vítima de Lionel Messi. A partida, que acontece nesta quarta-feira (03), às 17h (de Brasília), terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Sevilla DATA Quarta-feira, 03 de março de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Maria Sánchez Martínez

Assistentes: Raúl Cabañero Martínez e José Gallego García

Quarto árbitro: Jorge Díaz Escudero

VAR: Ricardo De Burgos Bengoechea

Assistentes VAR: Jon Núñez Fernández

ONDE VAI PASSAR?



Barça precisa do triunfo para seguir rumo à grande final / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, o Barça conta com o fator casa e com Lionel Messi para reverter o resultado e chegar na final da Copa del Rey. O Sevilla, adversário desta quarta, é a maior vítima da carreira do argentino, que já balançou as redes 38 vezes contra o rival, incluindo um gol no último sábado (27), quando as equipes se enfrentaram por LaLiga e o clube Blaugrana venceu por 2 a 0.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué e Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Puig e Alba, Dembélé e Messi.

SEVILLA

Do outro lado, o Sevilla chega em momento bem mais tranquilo que seu adversário, dentro e fora de campo - principalmente após a prisão de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barça. O clube de Andaluzia, nas oitavas de final da Liga dos Campeões e em quarto lugar em LaLiga, poderá perder por um gol de diferença que ainda avança à grande final.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos e Escudero; Jordán, Fernando e Rakitic; Munir, Gómez e De Jong.

⚽️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 ⚽️



The biggest game of the season so far. Let's give it 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠, Sevilla! ⚪️🔴 #WeareSevilla #CopaDelRey pic.twitter.com/p6uuL7HvNd — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 3, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 0 Elche La Liga 24 de fevereiro de 2021 Sevilla 0 x 2 Barcelona La Liga 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Barcelona La Liga 06 de março de 2021 17h (de Brasíia) PSG x Barcelona Liga dos Campeões 10 de março de 2021 17h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 0 x 2 Sevilla La Liga 22 de fevereiro de 2021 Sevilla 0 x 2 Barcelona La Liga 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas