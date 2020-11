Onde assistir ao vivo a Barcelona x Osasuna, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste domingo (29), às 10h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo pela TV e internet

A 12 pontos da líder Real Sociedad, o Barcelona quer a recuperação no Campeonato Espanhol. Para isso, recebe o Osasuna neste domingo (29), às 10h (de Brasília), no Camp Nou. A partida é válida pela 11ª rodada da e será transmitida pela ESPN, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Osasuna DATA Domingo, 29 de novembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo G e invicto na , o Barcelona entra em campo tentando a recuperação no Campeonato Espanhol: os Blaugranas estão na 13ª colocação, na segunda parte da tabela, e acompanham de longe a briga pelas primeiras posições.

Para o duelo, o técnico Koeman não poderá contar com Gerard Piqué, com uma lesão grave , além de Sergi Roberto. Ronald Araújo, Ansu Fati e Umtiti também estão lesionados e não vão atuar diante do Osasuna. O jovem Óscar Mingueza, que vem impressionado, deve receber sua primeira oportunidade como titular na La Liga.

Descansados, Messi e de Jong, que não foram relacionados na Champions , estarão de volta, porém.

Já o Osasuna também conta com muitos problemas: Chimy Avila, Brandon, David García e Adrián López estão de fora. Outros, como Calleri, Hernández, Juan Pérez e Lucas Torró são dúvida para a partida.

Provável escalação do Barcelona: Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet e Alba; Pjanic e De Jong; Messi, Coutinho e Dembelé; Griezmann.

Provável escalação do Osasuna: Herrera; Roncaglia, García e Navas; Vidal, Moncayola, Sanjurjo, Perez e Jony; Budimir e García.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Barcelona La Liga 21 de novembro de 2020 0 x 4 Barcelona Liga dos Campeões 24 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferencváros x Barcelona Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Cádiz x Barcelona La Liga 5 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Osasuna La Liga 7 de novembro de 2020 Osasuna 1 x 1 La Liga 20 de novembro de 2020

Próximas partidas