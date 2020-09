Onde assistir ao vivo a Barcelona x Elche, pelo Troféu Joan Gamper?

Clube catalão disputa a 55ª edição do Troféu Joan Gamper neste próximo sábado (19), às 14h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo a partida

Após uma intertemporada muito conturbada, o volta aos gramados neste próximo sábado (19), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Elche pelo troféu amistoso . A competição é organizada pelo clube catalão todos os anos e marca o início da temporada europeia. A partida não terá transmissão em nenhuma televisão no . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Elche DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão em nenhuma emissora no Brasil. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ano atípico, edição especial do Troféu Joan Gamper. Se normalmente a partida é disputada contra grandes equipes de fora da - times como , , , , e já participaram da competição, por exemplo -, neste ano, com a pandemia do coronavírus, o Barcelona irá enfrentar o espanhol Elche.

Após o anúncio da permanência de Lionel Messi , a torcida já está empolgada para ver o ídolo em campo, talvez pela última vez na competição. Coutinho, de volta, e Dembelé, recuperado de lesão, também podem começar como titulares nesta nova era do Barcelona de Ronald Koeman.

O holandês fará o seu primeiro teste no comando dos catalães e a torcida já está com expectativa para ver a cara do ex-zagueiro no time. Ainda que o clube esteja na busca por reforços - e Memphis Depay pareça próximo do acerto -, o jogo contra o Elche já demonstrará algumas tendências de Koeman.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets e De Jong; Coutinho, Griezmann e Dembelé; Lionel Messi.

Provável escalação do Elche: Badía; Josema, Verdú e Josan; Carmona e Diego Bri; Salinas, Mfulul e Gerard; Milla e Nino

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 1 Gimnástic Amistoso 12 de setembro de 2020 Barcelona 3 x 1 Amistoso 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x 27 de setembro de 2020 a definir x Barcelona La Liga 30 de setembro de 2020 a definir

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA Girona 0 x 1 Elche 23 de agosto de 2020 Elche 2 x 0 UNAM Murcia Amistoso 12 de setembro de 2020

