Onde assistir ao vivo a Barcelona x Benfica, pela Champions League?

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (23), no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Champions League, brigando pela vice-liderança do grupo E. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Benfica DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona entra em campo nesta terça-feira lutando para manter a vice-liderança do grupo.

Os culés têm dúvidas quanto às condições físicas de Nico Gonzalez, Oscar Mingueza e Sergio Busquets. Já Braithwaite, Pedri, Dembélé, Ansu Fati e Aguero são desfalques certos.

Por outro lado, Deste e Ronald Araujo estão recuperados e podem ser relacionados por Xavi.

Do outro lado, o Benfica quer um triunfo para, justamente, ultrapassar o rival.

O técnico Jorge Jesus aguarda por avaliações de Valentino Lazaro, André Almeida e João Mario para poder definir os seus titulares. Já Nemanja Radonjic está fora do jogo desta terça.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Araujo, Alba; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Coutinho.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Morato, Vertonghen; Gilberto, Pizzi, Weigl, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Espanyol La Liga 20 de novembro de 2021 Celta 3 x 3 Barcelona La Liga 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Barcelona La Liga 27 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Betis Copa do Rei 4 de novembro de 2021 12h15 (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 4 x 1 Porto Ferreira Taça de Portugal 19 de novembro de 2021 Benfica 6 x 1 Braga Campeonato Português 7 de novembro de 2021

Próximas partidas