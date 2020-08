Onde assistir ao vivo a Barcelona x Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e de Munique se enfrentam na tarde desta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final da . A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no no canal TNT (veja como sintonizar na sua operadora de TV por assinatura), no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A bola vai rolar no jogo mais aguardado das quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto o Barcelona chega para o duelo após perder o Campeonato Espanhol para o rival , o Bayern busca o triplete, e na visão de Thomas Muller, a equipe tem tudo para conquistar o título, apesar de demonstrar cautela.

"Nós vamos de recorde em recorde e isso não é coincidência. Mas jogamos cada partida com humildade. O Barcelona não ganhou o Campeonato Espanhol e mostrou alguns problemas, mas em jogo único pode acontecer qualquer coisa", afirmou o jogador para a revista Kicker.

Já o Barça, eliminou o nas oitavas de final com uma vitória tranquila, o que render um ambiente de menor cobrança após um período turbulento. Além disso, o bom retrospecto de Lionel Messi contra clubes da Bundesliga na Champions dá ainda mais esperanças aos catalães.

"Era o que queríamos. Há duas semanas, desde que o Campeonato Espanhol acabou, preparamos a partida sabendo da dificuldade de um adversário que nos dificultou o primeiro jogo. O importante é que passamos, avançamos e agora pensamos no próximo rival", disse Luis Suárez.

"Em jogo único, qualquer um tem chances. É um grande rival, um dos candidatos, tal como todos os oito em Lisboa. Mas é preciso jogar as partidas", completou.

Por fim, a partida marcará um duelo à parte entre Messi e Lewandowski , que brigam pelo prêmio de melhor do mundo, e Manuel Neuer e Ter Stegen , dois dos melhores goleiros da atualidade. A noite também será especial para Coutinho, que reencontra sua ex-equipe em meio às indefinições sobre seu futuro .

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Rakitić, Busquets; Messi, Súarez, Griezmann.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 5 Barcelona 19 de julho de 2020 Barcelona 3 x 1 Napoli Champions League 8 de agosto de 2020

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 0 Olympique Campeonato Alemão 31 de julho de 2020 Bayern de Munique 4 x 1 Champions League 8 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

BARCELONA

JOGO FASE DATA GOLS 0 x 0 Barcelona Grupo F 17 de setembro de 2019 - Barcelona 2 x 1 Grupo F 2 de outubro de 2019 Suárez (2x) Slavia Praga 1 x 2 Barcelona Grupo F 23 de outubro de 2019 Messi, Olayinka Barcelona 0 x 0 Slavia Praga Grupo F 5 de novembro de 2019 - Barcelona 3 x 1 Borussia Dortmund Grupo F 27 de novembro de 2019 Suárez, Messi, Griezmann Internazionale 1 x 2 Barcelona Grupo F 10 de dezembro de 2019 Pérez, Fati Napoli 1 x 1 Barcelona Oitavas de final 25 de fevereiro de 2020 Griezmann Barcelona 3 x 1 Napoli Oitavas de final 8 de agosto de 2020 Lenglet, Messi, Suárez

BAYERN DE MUNIQUE