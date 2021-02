Onde assistir ao vivo a Bahia x Juazeirense, pelo Campeonato Baiano?

Pela primeira rodada do Baianão, os times jogam no domingo (21), ás 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda envolvido com o Campeonato Brasileiro, o Bahia vai fazer sua estreia no Baianão 2021 neste domingo (21), às 16h (de Brasília), contra o Juazeirense. A partida terá transmissão ao vivo TVE Bahia, na TV aberta, e no aplicativo Sócio Digital. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Juazeirense DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova -Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Carlos Eduardo Bregalda Gussen

Quarto árbitro: Florismar Costa de Jesus

ONDE VAI PASSAR?



Ainda disputando o Brasileirão, o Bahia vai estreiar no Baianão / Foto: Vaner Casaes / Ag. BAPRESS

A partida terá transmissão ao vivo TVE Bahia, na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Bahia vai fazer sua estreia no Campeonato Baiano de 2021 com um time alternativo, já que ainda está jogando o Campeonato Brasileiro 2020. A equipe sub-23 do Tricolor tem treinado de olho no confronto.

Provável escalação do Bahia: Leandro, Renan Guedes, Gustavo Henrique, Sérgio Baiano, Mayk; Caio Mello, Bruno Camilo, Jeremias; Daniel Penha, Ronaldo e Gustavo

JUAZEIRENSE

O Juazeirense fez alguns amistoso para se preparar para estreia na temporada 2021, de técnico novo e com reforços. No último ano, o time foi semifinalista do Baianão.

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça, Carlinhos, Juan Santos, Wendell e Martin Rivas; Waguinho, Sapé, Clebson e Beleu; Kesley e Nino Guerreiro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza x Bahia Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlanta x Bahia Campeonato Baiano 24 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x Santos Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

JUAZEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Lagarto-SE 1 x 1 Juazeirense Amistoso de clubes 13 de fevereiro de 2021 Itabaiana-SE 1 x 0 Juazeirense Amistoso de clubes 11 de fevereiro de 2021

Próximas partidas