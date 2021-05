Onde assistir ao vivo a Bahia x Independiente, pela Copa Sul-Americana?

Em Pituaçu, times se enfrentam nesta terça-feira (4), pela terceira rodada do grupo B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta terça-feira (4), Bahia e Independiente entram em campo no estádio Pituaçu, às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do grupo B da Copa Sul-Americana. O jogo correu o risco de ser adiado, mas está confirmado. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Independiente DATA Terça-feira, 4 de maio de 2021 LOCAL Pituaçu, Bahia HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vitória dentro de casa / Foto: Vaner Casaes/ BaPress

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Após perder o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, agora o Bahia volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana e vai em busca da vitória em casa, visando a liderança do grupo B. O Tricolor segue sem poder contar com João Pedro e Anderson Martins, com problemas físicos.

📹 Aquecimento pro treino desta tarde, véspera de Bahia x Independiente #Sula #BBMP pic.twitter.com/S3Bf1XPIAN — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 3, 2021

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Óscar Ruiz, Rodriguinho e Gilberto.

INDEPENDIENTE

Do outro lado, o Independiente tem campanha 100% na Copa Sul-Americana e quer vencer o time brasileiro para se aproximar da vaga à próxima fase.

Nos vamos a Salvador de Bahia y al Gigante de Arroyito 👊🏻



¡Dale #Independiente!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/bo2CzRLT7p — C. A. Independiente (@Independiente) May 3, 2021

Provável escalação do Independiente: Sosa, Barreto, Ostachuk, Costa, Bustos, Romero, Blanco, Togni, Roa, Palacios e S. Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 1 de maio de 2021 Bahia 5 x 0 Guabirá Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jacuipense x Bahia Baiano 5 de maio de 2021 19h30 (de Brasília) Ceará x Bahia Copa do Nordeste 8 de maio de 2021 16h (de Brasília)

INDEPENDIENTE

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente 0 x 1 Tucumán Campeonato Argentino 2 de maio de 2021 Independiente 3 x 1 Torque Copa Sul-Americana 28 de abril de 2021

Próximas partidas