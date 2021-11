Onde assistir ao vivo a Bahia x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Em duelo de desesperados, Bahia e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (26), na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Grêmio DATA Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, na Arena Fonte Nova. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem ganhar há três jogos, o Bahia entra em campo nesta sexta-feira com a necessidade de somar pontos para se manter firme na luta contra o rebaixamento.

O Tricolor baiano conta com o retorno do artilheiro Gilberto, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, Juninho Capixaba, que pertence ao clube gaúcho e está suspenso, é desfalque certo.

Do outro lado, o Grêmio também precisa de um triunfo urgente para seguir com chances de deixar o Z-4.

O Tricolor gaúcho não terá Brenno, Jhonata Robert e Lucas Silva, todos suspensos. Desta forma, o técnico Vagner Mancini relacionou Felipe, Fernando Henrique e Jean Pyerre como peças de reposição. Já Kannemann, com dores no quadril, segue como dúvida.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel e Patrick de Lucca; Raí, Mugni e Rossi; Gilberto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann (Ruan) e Bruno Cortez; Thiago Santos e Villasanti (Victor Bobsin); Alisson (Douglas Costa), Campaz e Ferreira; Borja (Diego Souza).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 21 de novembro de 2021 Sport 1 x 0 Bahia Brasileirão 18 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Bahia Brasileirão 29 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Bahia x Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Flamengo Brasileirão 23 de novembro de 2021 Chapecoense 1 x 3 Grêmio Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas