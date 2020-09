Onde assistir ao vivo a Bahia x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Flamengo DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Estádio de Pituaçu - Salvador HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atravessando uma fase conturbada, o Bahia tem dor de cabeça para encarar o Flamengo nesta quarta-feira (2). O técnico Roger Machado não poderá contar com João Pedro e Douglas, lesionados, além de Gregore, suspenso. Ronaldo, por questão contratual, também está fora.

Já o Flamengo chega mais tranquilo após a vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última rodada, mas não terá Diego Alves e Bruno Henrique, machucados.

Preparação finalizada para o jogo contra o Bahia. O Mengão parte para Salvador no início desta tarde. 🚀



📷: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/FUSyJXIY16 — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2020

Fora dos gramados, o noticiário do Flamengo foi agitado nesta quarta-feira (2), com vários jogadores importantes recebendo propostas do exterior, segundo apuração da Goal: o Benfica ofereceu 30 milhões de euros para tentar a contratação de Gerson e Bruno Henrique, bem como Everton Ribeiro despertou o interesse do Al-Nasr, dos Unidos.

Provável escalação do Bahia: Anderson; Nino Paraíba, L. Fonseca, Juninho e J. Capixaba; Elton (Jadson) e Daniel; Rossi, Rodriguinho e Élber; Gilberto.

Provável escalação do Flamengo: César; Mauricio Isla (Renê), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Felipe Luís; Thiago Maia (Willian Arão), Gérson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Gabigol (Pedro) e Vitinho (Pedro Rocha ou Michael).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 0 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 17h (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 24 de agosto de 2020 Bahia 1 x 1 Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020

