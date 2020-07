Onde assistir ao vivo a Bahia x Confiança, pela Copa do Nordeste?

Times se enfrentam pela semifinal da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em Pituaçu, em duelo eletrizante pela semifinal da . O jogo será transmitido pelo Fox Sports em canal fechado na TV, no canal do Youtube da Copa do Nordeste e na plataforma de streaming LiveFc.com. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Confiança DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

TorcidaTricolor terá que acompanhar o jogo em canal fechado na TV, ou na internet (Foto: Felipe Oliveira//EC Bahia/Divulgação)

O jogo será transmitido pelo Fox Sports em canal fechado na TV, no canal do Youtube da Copa do Nordeste e na plataforma de streaming LiveFc.com. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia chega à semifinal mais tranquilo após garantir também a sua classificação à semi do mas, mais uma vez, seguirá dando prioridade à Copa do Nordeste. O único desfalque que técnico Roger Machado pode ter para a partida é Gilberto O atacante segue se recuperando de uma entorse no joelho e fazendo fisioterapia.

Já o Confiança quer continuar fazendo história na competição após, pela primeira vez, alcançar uma semifinal da "Lampions League". O time sergipano vai a campo com seus principais jogadores.

Provável escalação do Bahia: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio, Rodriguinho, Élber e Clayson; Fernandão.

Provável escalação do Confiança: Rafael, Thiago Enners, Nirley, Matheus Mancini, Djalma Silva, Amaral, Jeferson Lima, André Moritz, Ari Moura, Ítalo e Reis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 (4) x (1) 0 Sport Copa do Nordeste 25 de julho de 2020 Bahia 2 x 0 de Feira Campeonato Baiano 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jacuipense x Bahia Campeonato Baiano 30 de julho de 2020 17h30 (de Brasília)

Confiança

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 2 x 2 Sergipe Campeonato Sergipano 27 de julho de 2020 Confiança 0 (4) x (2) 0 Copa do Nordeste 25 de julho de 2020

Próximas partidas