Onde assistir ao vivo a Bahia x Atlético-BA, pelo Campeonato Baiano?

Precisando da vitória, o Tricolor enfrenta o vice-líder da competição neste domingo (4); saiba como assistir na TV e na internet

Bahia e Atlético de Alagoinhas se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo na TVE Bahia, na TV aberta, e também nos canais do YouTube e Facebook Watch da emissora.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Atlético de Alagoinhas DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Estádio de Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia precisa da vitória contra o Atlético-BA | Foto: Vaner Casaes / Ag. BAPRESS

A TVE Bahia, na TV aberta, transmite o jogo deste domingo (4), às 16h (de Brasília). Na internet, o torcedor pode acompanhar os jogos pelo YouTube e Facebook Watch da emissora.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Somente a vitória interessa ao time de transição do Bahia, em situação complicada no Campeonato Baiano. Com seis pontos em seis jogos, a equipe está na sétima colocação e precisa do triunfo para entrar na zona de classificação para as semifinais da competição. O atacante Ronaldo segue como dúvida para o jogo.

O adversário do Tricolor de Aço é o Atlético de Alagoinhas, que está em ótima fase no Estadual e disputa a liderança com o Juazeirense há algumas rodadas. Nesta última semana, Miller Dias, meo-campista, teve seu vínculo com o clube renovado e o atacante Robert foi reintegrado ao elenco

Provável escalação do Bahia: Júnior; Borel, Ignácio, Gustavo Henrique e Felipinho; Raniele, Pablo e Caio Mello; Daniel Penha, Fabrício (Ronaldo) e Marcelo.

Provável escalação do Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer e Makeka; Gilber, Dionício e Miller; Emerson, Victor Leandro e Gu Negon (Robert).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 5 x 0 Altos Copa do Nordeste 28 de março de 2021 Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Manaus Copa do Brasil 7 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x ABC Copa do Brasil 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Alagoinhas 0 x 3 Vila Nova Copa do Brasil 17 de março de 2021 Atlético de Alagoinhas 1 x 0 Unirb Baiano 21 de março de 2021

Próximas partidas