Onde assistir ao vivo a Bahia de Feira x Vitória, pelo Campeonato Baiano?

Partida válida pela sexta rodada do Estadual acontece nesta quarta-feira (31); saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia de Feira e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (31),às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Será apenas o quarto jogo do Leão na competição, já que duas partidas foram adiadas devido a casos de Covid-19 nos adversários. A partida terá transmissão da TVE Bahia, na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia de Feira x Vitória DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Arena Cajueiro - Feira de Santana, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vitória quer subir na classificação do Baianão / Foto: EC Vitória/Divulgação

A TVE Bahia, emissora oficial do Campeonato Baiano em 2021, exibirá a partida entre Bahia de Feira e Vitória ao vivo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o empate sem gols com o Confiança, o Vitória deverá rodar parte de seu elenco. A informação foi confirmada pelo próprio trenador da equipe Rodrigo Chagas. Atletas com poucas oportunidades até aqui devem ser escalados.

Já o Bahia de Feira que seguir com a boa campanha que faz no torneio estadual. Na terceira colocação, o time soma oito pontos em cinco jogos. O time conta com a experiência do atacante Deon, de 33 anos, que já anotou três gols na competição.

Provável escalação do Bahia de Feira: Jean; Rony, Paulo Paraíba, Wesley, Cazumba, Victor Salvador, Diones, Jarbas, Tico, Pedro Neto, Deon.

Provável escalação do Vitória: Yuri (Lucas Arcanjo); Edi Carlos, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Maykon Douglas, Cedric (Paulo Vitor) e Ruan Nascimento (Bolota); Hitalo, Ruan Levine, Walter.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 0 Bahia de Feira Baiano 14 de março de 2021 Doce Mel x Bahia de Feira Baiano 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia de Feira x Conquista Baiano 7 de abril de 2021 16h (de Brasília) Bahia x Bahia de Feira Baiano 18 de abril de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2021 Confiança 0 x 0 Vitória Copa do Nordeste 27 de março de 2021

Próximas partidas