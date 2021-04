Onde assistir ao vivo a Avaí/Kindermann x Grêmio, pelo Brasileirão feminino?

O duelo será no sábado (24), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela terceira rodada do Brasilierão feminino, o Avaí/Kindermann recebe o Grêmio, no sábado (24), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí/Kindermann x Grêmio DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Carlos Alberto Costa Neves - Caçador, SC HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edson da Silva

Assistentes: Jennifer Cassiane Soares e Laizi Silva

Quarto árbitro: Celio Amorim

ONDE VAI PASSAR?



O Grêmio joga fora de casa contra o Kindermann / Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

A CBF TV, pela internet, é quem vai passar o jogo deste sábado, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ/KINDERMANN

Vice-campeão em 2020, o Kindermann ainda não venceu na temporada atual. Buscando seu primeiro título nacional, o time catarinense venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo, tendo três pontos, que o deixam na oitava colocação - mas empatado com outro sétimo colocado.

Hoje a arquibancada estava mais vazia que nunca! Vamos, Salezio, estamos contigo, nessa recuperação!



Salezio Kindermann está a 13 dias internado se recuperando da Covid-19! As orações continuam. 🙏 pic.twitter.com/k9INJqvyWf — Avaí Kindermann (de 🏠) (@AvaiKindermann) April 22, 2021

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Letícia; Fran Bonfanti, Carla, Simeia e Bábarba Melo; Zóio, Paty, Vilma (Gaby), Catyellen, Laryh e Lelê.

GRÊMIO

O Grêmio estreou com empate do Brasileirão de 2021, mas logo se recuperou com uma vitória sobre o São Paulo na segunda rodada. Desta forma, o Tricolor, assim como outros quatro times, no entanto, pelos critérios de desempate, as Gurias do Grêmio ficam apenas na quinta colocação.

Como bem li por aqui, ela foi arco e flecha do @Gremio contra o Cruzeiro. Com direito a gol da vitória no último lance, @Priicilaback foi imortal e eleita por vocês a #MinaDaRodadaBRFem! Parabéns, guria tricolor! 🇧🇼 pic.twitter.com/WBj5gZoeyc — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 23, 2021

Provável escalação do Grêmio: Raíssa; Sinara, Andréia Rosa, Andressa Pereira e Gisseli; Mariza e Pri Back; Jane Tavares, Maiara e Lais Estevam; Nathane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 0 x 3 Palmeiras Brasileirão feminino 21 de abril de 2021 São José 0 x 1 Avaí/Kindermann Brasilerião feminino 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Brasília x Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 28 de abril de 2021 15h (de Brasília) Avaí/Kindermann x São Paulo Brasileirão feminino 01 de maio de 2021 15h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 21 de abril de 2021 São Paulo 1 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 17 de abril de 2021

Próximas partidas