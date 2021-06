Onde assistir ao vivo a Avaí x Remo, pela Série B?

Pela quinta rodada, o jogo será no sábado (19), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Avaí e Remo se enfrentam neste sábado (19), às 16h30 (de Brasília), na Ressacada, casa do Leão. O jogo é válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Remo DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL Ressacada - Florianopolis, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

ONDE VAI PASSAR?



O Avaí quer melhorar sua posição na Série B / Foto: Divulgação/André Palma Ribeiro / Avaí F.C.

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

O Avaí conquistou sua primeira vitória na Série B de 2021 no último jogo, cotra o Vasco, fora de casa. O time de Claudinei Oliveira ainda tem mais um empate e duas derrotas na quatro rodadas já disputadas.

Uma boa notícia para o torcedor é que Betão pode retornar da lesão no jogo contra o Remo, um bom reforço para o time que teve instabilidades na defesa desde que perdeu o zagueiro. Já Bruno Silva está suepenso por ter levado terceiro cartão amarelo, para seu lugar uma opção é Jean.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edilson, Betão, Alemão, Diego Renan; Jean, Wesley, Valdívia, Lourenço, Renato; Getúlio.

REMO

O Remo fechou a quarta rodada na 10ª colocação, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Para o duelo, Marlon, com um desconforto, ainda é dúvida e, se seguir fora, Igor Fernandes deve manter a posição. Anderson Uchôa é uma baixa certa contra o Avaí após ter recenido o terceiro amarelo, para seu lugar, Paulo Bonamigo por ter Vinícius Kiss.

A equipe azulina desembarcou na manhã desta quinta-feira em Florianópolis, visando a quinta rodada do #BrasileirãoSérieB. 🦁



Neste sábado (19), o Leão enfrenta o Avaí, às 16h30 no Estádio Ressacada. ⚽️



📷 Sandro Galtran/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/m9LYqSwiK4 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 17, 2021

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen, Igor Fernandes (Marlon); Vinícius Kiss, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Avaí Série B 16 de junho de 2021 Avaí 1 x 2 Brusque Série B 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Avaí Série B 22 de junho de 2021 19h (de Brasília) Avaí x CRB Série B 25 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Vitória Série B 16 de junho de 2021 Botafogo 3 x 0 Remo Série B 13 de junho de 2021

Próximas partidas