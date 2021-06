Onde assistir ao vivo a Avaí x Athletico-PR, pela Copa do Brasil?

Duelo será nesta quinta-feira (3), na Ressacada, pela terceira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na Ressacada, o Avaí receve o Athletico-PR nesta quinta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Avaí x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Ressacada, Florianópolis - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zaontti (ES)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Andre Palma/Avaí

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (3). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Athletico-PR quer iniciar com o pé direito a sua caminhada na Copa do Brasil. Para o duelo desta quinta-feira, o técnico António Oliveira não oderá contar com Abner (seleção olímpica), Terans (lesionado) e Matheus Babi (atuou já nesta edição pelo Botafogo).

Do outro lado, o Avaí quer deixar os tropeços para trás e aproveitar a competição nacional para iniciar sua arrancada na temporada.

Atletas e comissão técnica do Avaí participam de palestra com instrutor de arbitragem Cantucho João Setúbal, na Ressacada. Foco na melhor interpretação das regras do futebol.



Confira: https://t.co/KkiKeWhy6r#AvaíMeuAvaí



Foto: Alceu Atherino / Avaí FC pic.twitter.com/b7qfSVW6c9 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) June 1, 2021

Provável escalação do Avaí: Glédson, Edílson, Rafael Pereira, Alan Costa, Diego Renan, Bruno Silva, Lourenço, Giovanni, Getúlio, Valdívia e Júnior Dutra.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas (Márcio Azevedo); Richard, Christian e Jadson; Vitinho, Nikão e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 0 Avaí Série B 29 de maio de 2021 Avaí 1 x 1 Chapecoense Catarinense 26 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Vila Nova Série B 6 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Avaí Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 América-MG Brasileirão 30 de maio de 2021 Athletico-PR 4 x 0 Aucas Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021

Próximas partidas