Onde assistir ao vivo a Áustria x Macedônia do Norte, pelo Eurocopa?

A estreia das seleções será no domingo (13), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Macedônia do Norte, ovata em disputas de Eurocopa, vai fazer sua estreia contra a Áustria neste domingo (13), às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Áustria x Macedônia do Norte DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL National Arena - Bucareste, RO HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)

Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Stefan Hallberg (SUE)

Quarto árbitro: Sergei Karasev (RUS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Assistentes VAR: Chris Kavanagh (ING) e Benjamin Pages (FRA)

ONDE VAI PASSAR?



O SporTV, em TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ÁUSTRIA

A seleção austríaca conquistou apenas um ponto na Euro 2016, mas teve bom desempenho na Liga dos Nações de 2021-22, tendo terminado a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 1 da Liga B.

O capitão Julian Baumgartlinger, o atacante Marko Arnautovic e o meio-campista Christoph Baumgartner estiveram lesionados, mas devem estar aptos para a estreia na Euro.

Provável escalação da Áustria: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Friedl; Grillitsch, Alaba; Lazaro, Sabitzer, Baumgartner; Kalajdzic

MACEDÔNIA DO NORTE

A estreia da Macedônia do Norte não é apenas na Euro 2020, mas também na Eurocopa, considerando que esta será a primeira edição disputa pela seleção. Na Liga dos Nações, foi segunda colocada no Grupo 2 da Liga C.

Provável escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Velkovski, Musliu, Ristevski; Ristovski, Nikolov, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ÁUSTRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 0 x 0 Eslováquia Amistoso de seleções 6 de junho de 2021 Inglaterra 1 x 0 Áustria Amistoso de seleções 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021 16h (de Brasília) Ucrânia x Áustria Eurocopa 21 de junho de 2021 13h (de Brasília)

MACEDÔNIA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia do Norte 4 x 0 Cazaquistão Amistoso de seleções 4 de junho de 2021 Macedônia do Norte 1 x 1 Eslovênia Amistoso de seleções 1 de junho de 2021

Próximas partidas