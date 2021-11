Onde assistir ao vivo a Augsburg x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

O Bayern de Munique enfrenta o Augsburg nesta sexta-feira (19), em Munique, às 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, através do aplicativo. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Augsburg x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 LOCAL Allianz Arena, Munique - Alemanha HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, através do seu aplicativo, vai transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Augsburg, primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão, precisa somar pontos para sair desta posição. No entanto, pega o atual líder da competição, o Bayern de Munique.

A equipe está sem atuar desde o dia 6 de novembro, dias antes da Data Fifa. Para este jogo, a equipe terá alguns desfalques, como Niederlechner, Sarenren-Bazee, Strobl, Uduokhai e Civeja.

Do outro lado, o Bayern de Munique quer aumentar sua vantagem na liderança e ainda se preparar para o próximo jogo da Liga dos Campeões, com o Dínamo de Kiev.

Neste jogo, a equipe terá apenas o desfalque de Josip Stanisic, na lateral direita, enquanto Kimmich é dúvida, já que está voltando de lesão.

Provável escalação do Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen; Caligiuri, Maier, Strobl, Vargas; Finnbogason e Zeqiri.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka, Muller; Sané, Coman e Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AUGSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Augsburg 4 x 1 Stuttgart Bundesliga 31 de outubro de 2021 Wolfsburg 1 x 0 Augsburg Bundesliga 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hertha Berlin x Augsburg Bundesliga 27 de novembro de 2021 11h30 (de Brasília) Augsburg x VfL Bochum Bundesliga 4 de dezembro de 2021 11h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 5 x 2 Benfica Liga dos Campeões 2 de novembro de 2021 Bayern de Munique 2 x 1 Freiburg Bundesliga 6 de novembro de 2021

Próximas partidas