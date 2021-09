Onde assistir ao vivo a Audax x São Paulo, pelo Paulistão sub-20?

Os times entram em campo nesta quinta-feira (9), às 15h (de Brasília), em Osasco; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado no Paulista sub-20, o São Paulo quer seguir vencendo contra o Audax, neste quinta-feira (9), às 15h (de Brasília), pela 6ª rodada da competição, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Audax x São Paulo DATA Quinta-feira, 9 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Municipal Prefeito José Liberatti - Osasco, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rogério Fernando Alves (SP)

Assistentes: José Jenilton (SP) e Fernando Alves de Morais (SP)

Quarto árbitro: Robson Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?



O Tricolor é líder em seu grupo no Paulista sub-20 / Foto: @SaoPauloFC/Divulgação

A Eleven Sports , por streaming, é o canal que irá exibir o jogo deste quinta-feira (9), às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AUDAX

Na segunda colocação do grupo, o Audax pode até ultrapassar o São Paulo em caso de vitória, mas precisa vencer bem o Tricolor.

Para isso, conta com nomes como Julio César e Dudu. No primeiro turno, tivemos vitória do Tricolor por 4 a 1.

CAMPEÃO DO RACHÃO! No último treino antes de encarar o São Paulo FC, nosso time aproveitou e fez aquele tradicional rachão. Parabéns ao time vencedor 👏 #GoAudax



📷 @will11 pic.twitter.com/TGPxXm4nqf — Grêmio Osasco Audax (@audaxosasco) September 8, 2021

Provável escalação do Audax: Natã; Gustavo Caires, Ifeanyi, Douglas e Varoli; Luan Lima, Keverton e Julio César; Borgheti, Borges e Dudu.

SÃO PAULO

Líder absoluto no grupo e também no Brasileirão, o São Paulo de Alex segue impressionando na temporada e conta com nomes muito talentosos.

Para o confronto, jogadores como Talles Wander, João Adriano e Carrijo, reservas no Brasileirão, podem ser titulares. Já Juan, lesionado na partida contra o Ceará, deve ficar de fora - até pois vem ganhando minutos nos profissionais.

👀 Professores de olho!



Ao lado do auxiliar PC de Oliveira, o técnico da equipe Sub-20 do São Paulo, @Alex10 , juntou-se a @Crespo e observou a atividade desta manhã no CT da Barra Funda. #VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/9qoUeHBmNs — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 3, 2021

Provável escalação do São Paulo: Felipe Carneiro; Nathan, Thiagão, Luizão, Belém e Patryck; Brian, Carrijo e Pedrinho; Talles Wander e João Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AUDAX

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 0 x 0 São Bento Paulista sub-20 26 de agosto de 2021 Brasil 0 x 6 Audax Paulista sub-20 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Audax Cearense sub-20 16 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Audax x Grêmio Osasco Brasileirão sub-20 23 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Bento 0 x 2 São Paulo Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 São Paulo 1 x 2 Ceará Brasileirão sub-20 5 de setembro de 2021

Próximas partidas