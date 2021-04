Onde assistir ao vivo a Aucas x Athletico-PR, pela Copa Sul-Americana?

Em Quito, equipes duelam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta terça-feira, o Athletico-PR visita o Aucas, em Quito, a partir das 21h30, em duelo de estreia válido pelo grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aucas x Athletico-PR DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Estádio Chillogallo - Quito, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano Mliczvski

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Alessandro Antonio Gonçalves

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca a vitória fora de casa / Foto: Divulgação Athletico-PR

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AUCAS

Mandante, o Aucas quer se impor diante do rival brasileiro para somar seus primeiros pontos na competição. O time equatoriano vem de derrota no fim de semana pelo campeonato nacional, mas vai para o duelo com o que tiver de melhor à disposição.

Provável escalação do Aucas: Frascarelli; González, Carabalí, Pizzorno e Mejía (Cuero); Quiñónez e Veja; Cano, Figueroa e Vivar; Fydriszewski.

ATHLETICO-PR

Já o Athletico-PR fará o seu primeiro jogo com sua equipe titular na temporada. No fim de semana, os reservas sofreram uma goleada no campeonato estadual, mas o resultado não deve interferir no ânimo rubro-negro.

O Furacão, além da falta de ritmo de jogo, terá os desalques de Santos (codi-19), Carlos Eduardo (lesionado) e Thiago Heleno, que por questões fisiológicas, não pode atuar na altitude (mais de 2.800 metros).

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner; Richard, Fernando Canesin, Léo Cittadini e Vitinho (Christian); Nikão e Renato Kayzer (Matheus Babi).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 4 Operário Campeonato Paranaense 17 de abril de 2021 FC Cascavel 2 x 1 Athletico-PR Campeonato Paranaense 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Cascavel PR Campeonato Paranaense 22 de abril de 2021 16h (de Brasília) Athletico-PR x Rio Branco Campeonato Paranaense 25 de abril de 2021 16h (de Brasília)

AUCAS

JOGO CAMPEONATO DATA Aucas 1 x 3 Deportivo Olmedo Campeonato Equatoriano 17 de abril de 2021 Barcelona-EQU 3 x 0 Aucas Campeonato Equatoriano 12 de abril de 2021

Próximas partidas