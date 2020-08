Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Tombense, pela final do Campeonato Mineiro?

Times se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Tombense fazem nesta quarta-feira (26) o primeiro jogo da final do , a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão. A partida será transmitida pela Globo (MG) na TV aberta e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Tombense DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Victor Soza/Tombense)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela Globo (MG) na TV Aberta, e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Após sofrer duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta suas atenções à decisão do Campeonato Mineiro nesta semana. O promete ir com força total para o duelo, mas a escalação da equipe será um mistério até momentos antes da partida, já que o técnico Jorge Sampaoli tem como costume mudar o esquema tático de um jogo para outro.

Já a Tombense também perdeu na , mas conta com o fato de ter tido a melhor campanha no estadual etem vantagem de poder jogar por dois resultados iguais. O técnico Eugênio Souza não tem problemas no elenco para a partida.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael, Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Hyoran, Savarino, Keno e Marrony.

Provável escalação do Tombense: Felipe, David, Admilton, Matheus, João Paulo, Falcão, Marquinhos, Ibson, Ortega, Rubes e Gabriel Lima.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 2 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Atlético-MG Campeonato Mineiro 30 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 0 Tombense Série C 22 de agosto de 2020 Tombense 4 x 0 São José Série C 15 de agosto de 2020

Próximas partidas