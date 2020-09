Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quinta-feita (3), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no SporTV (exceto MG), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x São Paulo DATA Quinta-feira, 3 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 20h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Campeão Mineiro, o Atlético-MG agora foca no Brasileirão após duas derrotas seguidas no torneio nacional, que deixou a equipe na quinta posição, com nove pontos.

Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli não deu pistas sobre a escalação do contra o São Paulo.

Já o Tricolor vem de um importante vitória sobre o na última rodada, quanto bateu o rival nos acréscimos por 2 a 1, e emplacou uma série de três vitórias seguidas.

O técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno de Vitor Bueno, que realizou um reforço muscular na última rodada, enquanto Reinaldo segue sem condições de jogo.

O São Paulo aparece na vice-liderança, com 13 pontos, dois a menos que o líder .

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco (Hyoran); Savarino,Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Vitor Bueno, Pablo e Luciano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Tombense 27 de agosto de 2020 Tombense 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Mineiro 6 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 -PR Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020 São Paulo 2 x 1 Corinthians Campeonato BrasileiroC 30 de agosto de 2020

Próximas partidas