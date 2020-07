Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro?

Galo busca a classificação para a semifinal nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a semifinal, o recebe a Patrocinense na noite desta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-MG x Patrocinense DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o , o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira (29) precisando vencer para avançar de fase.

Registrado no BID, o atacante Keno está à disposição do técnico Jorge Sampaoli para estrear.

Já a Patrocinense, que tem 12 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela do estadual, não tem mais chances de avançar às semis do Mineiro. No entanto, precisa de uma vitória para garantir a vaga na de 2021.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Júnior Alonso, Fábio ; Allan, Nathan, Hyoran; Marquinhos, Marrony, Savarino.

Provável escalação do Patrocinense: Thiago Passos; Emerson, Fernando, Nilo, Pedro Rosa; Wisley, Thiago Lima, Magalhães; Danielzinho, Rafael Gladiador, Vitor Rafael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Villa Nova 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Mineiro 14 de março de 2020 América-MG 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

PATROCINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 0 x 1 América-MG Campeonato Mineiro 15 de março de 2020 Patrocinense 0 x 1 Boa Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020

Próximas partidas