Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Atlético-MG e Fluminense entram em campo neste domingo (28), no Mineirão, às 16h (de Brasília), em duelo que promete ser duro válido pela 36ª Campeonato Brasileiro. O Galo quer ficar ainda mais perto do título, enquanto o Tricolor segue sonhando com vaga na Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, menos SP, PR, CE, AL, SC, BA), na tv aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Fluminense DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para todo o Brasil, menos SP, PR, CE, AL, SC, BA), na tv aberta, e o Premiere, no pay-per-view, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-MG vai em busca de mais uma vitória para ficar cada vez mais perto de gritar "é campeão".

Para o duelo deste domingo, o Galo tem dúvidas quanto às condições de Diego Costa, que sente dores na posterior da coxa direita.

Já o Fluminense, além de querer atrapalhar o caminho do rival, precisa da vitória para tentar entrar na zona de classificação à Libertadores.

O Tricolor segue sem poder contar com Martinelli e Nino, lesionados. Por outro lado, André e Nonato retornam à equipe.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa (Vargas) e Keno (Nacho)o.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; André, Calegari (Nonato) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 23 de novembro de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Juventude Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x RB Bragantino Brasileirão 5 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Internacional Brasileirão 24 de novembro de 2021 Fluminense 2 x 0 América-MG Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas