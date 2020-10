Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para RJ, MG e parte da rede), além do canal Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Fluminense DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para RJ, MG e parte da rede), além do canal Premiere, a partir das 21h30 (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com 30 pontos no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo visando manter o aproveitamento de 100% como mandante.

O técnico Jorge Sampaoli segue sem contar com Savarino, Junior Alonso e Alan Franco, além de Diego Tardelli, que deve retornar apenas em 2021.

Já o Fluminense segue embalado com três vitórias e um empate, e busca mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

Lesionados, Yuri, Frazan e Michel Araújo estão fora, enquanto Danilo Barcelos, cumprirá suspensão.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan (Hyoran), Jair e Nathan; Sávio (Marrony), Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Nino, Digão e Egídio; Hudson, Dodi e Nenê; Fernando Pacheco, Yago Felipe e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Atlético-MG 3 x 0 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020 20h (de Brasília) Atlético-MG x Sport Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 19h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 4 Fluminense Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Fluminense 1 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas