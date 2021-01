Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Corinthians, pela semifinal do Brasileirão sub-20?

Semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 será decidida nesta segunda (11), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empate no jogo de ida, e decidem a semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta segunda-feira (11). A partida, marcada para às 15h (de Brasília), terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Na Goal, você também acompanha os lances em tempo real, clicando aqui!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Corinthians DATA Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 LOCAL SESC Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ronei Candido Alves

Assistentes: Douglas Almeida Costa e Augusto Magno de Ramo

Quarto árbitro: André Luis Skettino Policarpo Bento

ONDE VAI PASSAR?

Equipes brigam por uma vaga na final do / Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

No primeiro duelo da semifinal, o Corinthians até saiu em vantagem, mas viu o Atlético-MG empatar nos últimos minutos de jogo. Agora, o Timãozinho terá que repetir o feito das quartas de final: conseguir a classificação jogando fora de casa. Na ocasião, viu o abrir 2 a 0 no placar, mas virou a partida para 3 a 2, naquele que foi um dos confrontos mais emocionantes da competição.

Provável escalação do Corinthians: Guilherme, Julio, Leonardo, Ronald e Reginaldo; Alemão, Eduardo , Luiz e Cauê; Vitinho e Lucas Pires.

ATLÉTICO-MG

Após arrancar o empate no primeiro jogo contra o Corinthians nos minutos finais, o conta com o fator casa para seguir brigando pelo título do Brasileirão Sub-20. Nas quartas de final a estratégia deu certo: após empatar o primeiro jogo, o Atlético-MG bateu o Palmeiras por 1 a 0, em Minas Gerais, para garantir a classificação.

Provável escalação do Atlético-MG: Jean, Tailson, Hiago Ribeiro, Micael e Kevin; Iago, Wesley, Julio Cesar e Guilherme Santos; Giovani e Gabriel Santos.

🎥 Em SP, Galinho empata por 1 a 1 com o Corinthians, pela semifinal do ! #CriasDoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/dFmn0tAevp — Galo na Base (@GaloNaBase) January 8, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Brasileirão sub-20 3 de janeiro de 2021 Corinthians 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão sub-20 7 de janeiro de 2021

CORINTHIANS